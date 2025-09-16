Литва: у коаліції не виключають дострокових парламентських виборів

Лідер литовської популістської партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс сказав, що не виключає можливих дострокових виборів до парламенту на тлі труднощів з формуванням нового уряду.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі Delfi.

Минулого тижня литовський президент Гітанас Науседа відхилив кандидатури двох міністрів від "Зорі Німану".

У партії після цього вирішили провести засідання у вівторок, аби обрати нові кандидатури, але Науседа сказав, що відхилить і їх.

"Може статися так, що цей уряд не буде затверджений, тоді буде новий уряд і тоді можуть бути дострокові вибори, що також є ймовірним", – сказав Жемайтайтіс в ефірі Delfi.

Цю перспективу не виключив і лідер Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс, чия представниця Інга Ругінене була призначена премʼєр-міністеркою.

"Жемайтайтіс сказав, що повторне відхилення (кандидатур міністрів. – Ред.) означатиме їхній вихід (з коаліції. – Ред.), тож якщо це станеться – факт виходу або факт розірвання коаліційної угоди – ми, мабуть, розпочнемо переговори з усіма, зокрема колегами з опозиції, хто міг би нас підтримати, хто міг би приєднатися до нас", – сказав Сінкявічюс Delfi.

"Якщо і цього не буде, ми будемо грати до дострокових виборів до Сейму", – додав він.

Нині в Литві працює коаліційний уряд соціалістів і скандальної популістської партії "Зоря Німану", який має крихітну парламентську більшість.

Після того як президент Литви відхилив кандидатури двох міністрів від "Зорі Німану" минулого тижня, її лідер заявив про фактичний розпад коаліції.

