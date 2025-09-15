У Литві лідер скандальної "Зорі Німану" заявив про розвал коаліції

У Литві відомий своїми антиукраїнськими і антисемітськими висловлюваннями лідер партії "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив про фактичний розпад коаліції.

Заяву скандального політика наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар пролунав після того, як президент Гітанас Науседа відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене.

"Не було жодних підстав не призначати їх. Угода (коаліційна) автоматично припиняє свою дію... Якщо Кабінет міністрів не буде доповнено членами партії "Зоря Німану"...коаліція автоматично розпадається", – заявив Жемайтайтіс.

Жемайтайтіс і раніше казав, що, якщо кандидати від партії не будуть призначені міністрами, то його політсила може вийти з урядової коаліції.

Науседа назвав подібні заяви шантажем.

Минулого тижня Науседа підписав указ про склад нового уряду Інги Ругінене – було затверджено неповний склад Кабінету міністрів.

Представники "Зорі Німану"делегували Яблонскіса на посаду міністра енергетики, а Подярскіса – на посаду міністра навколишнього середовища.

Детальніше читайте у статті: Бомбити Київ, скасувати санкції: чому в уряді Литви готові до союзу з друзями Путіна.