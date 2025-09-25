Опитування: ЄС довіряють понад 60% українців

Європейський Союз користується одним з найбільших рівнів довіри серед українців з-поміж міжнародних організацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг" і Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Результати опитування показали, що українці продовжують демонструвати високу довіру до міжнародних партнерів.

"Зокрема, найвищий рівень підтримки мають Європейський Союз (63%), Міжнародний валютний фонд (58%), НАТО (54%) та Рада Європи (53%). Організація Об'єднаних Націй (40%) та ОБСЄ (37%) також вважаються важливими союзниками України", – йдеться в повідомленні.

Переважна більшість (68%) українців вірить, що Україна зможе успішно впровадити необхідні реформи для вступу до Європейського Союзу.

Водночас лише 8% очікують вступу до ЄС протягом одного-двох років, натомість найчастіше українці очікують на вступ протягом п'яти років (25%) або п'яти-десяти років (31%).

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" та Консультативної місії ЄС тривало з 31 липня по 5 серпня і охопило репрезентативну вибірку у 2000 респондентів. Похибка становить не більше 2,2% за довірчої ймовірності 0,95.

Інше опитування показало, що понад 70% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, найвищий рівень підтримки демонструють жителі Києва, західних, північних та центральних областей.

Крім того, понад половина українців вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом Євросоюзу.