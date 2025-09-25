Опрос: ЕС доверяют более 60% украинцев

Европейский Союз пользуется одним из самых высоких уровней доверия среди украинцев среди международных организаций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг" и Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Результаты опроса показали, что украинцы продолжают демонстрировать высокое доверие к международным партнерам.

"В частности, самый высокий уровень поддержки имеют Европейский Союз (63%), Международный валютный фонд (58%), НАТО (54%) и Совет Европы (53%). Организация Объединенных Наций (40%) и ОБСЕ (37%) также считаются важными союзниками Украины", – говорится в сообщении.

Подавляющее большинство (68%) украинцев верят, что Украина сможет успешно провести необходимые реформы для вступления в Европейский Союз.

В то же время только 8% ожидают вступления в ЕС в течение одного-двух лет, а чаще всего украинцы ожидают вступления в течение пяти лет (25%) или пяти-десяти лет (31%).

Опрос Социологической группы "Рейтинг" и Консультативной миссии ЕС длился с 31 июля по 5 августа и охватил репрезентативную выборку в 2000 респондентов. Погрешность составляет не более 2,2% при доверительной вероятности 0,95.

Другой опрос показал, что более 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, самый высокий уровень поддержки демонстрируют жители Киева, западных, северных и центральных областей.

Кроме того, более половины украинцев верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом Евросоюза.