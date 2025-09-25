Зеленський говорив із Рютте, як розширити ініціативу із закупівлі зброї Україні за рахунок НАТО

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Нью-Йорка зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і обговорив, зокрема, ініціативу, згідно з якою поставки зброї США фінансуються за рахунок європейських членів НАТО.

Про це Рютте і Зеленський написали у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, як зазначив український президент, за два місяці від початку створення ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) наповнення програми становить уже 2,1 мільярда доларів.

Зеленський наголосив на важливості збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній.

"Також обговорили загрози від ескалації російської агресії. Порушення повітряного простору країн-членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії", – написав Зеленський.

Своєю чергою Рютте за підсумками зустрічі зазначив, що НАТО продовжує надавати підтримку Україні, зокрема постачаючи їй необхідну американську зброю за рахунок країн-членів.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати, щоб Україна могла захистити себе, поки ми працюємо над припиненням війни і встановленням міцного миру", – додав він.

Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

Відтоді європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.