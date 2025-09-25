Зеленский говорил с Рютте, как расширить инициативу по закупке оружия Украине за счет НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обсудил, в частности, инициативу, согласно которой поставки оружия США финансируются за счет европейских членов НАТО.

Об этом Рютте и Зеленский написали в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В частности, как отметил украинский президент, за два месяца с начала создания инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) наполнение программы составляет уже 2,1 миллиарда долларов.

Зеленский отметил важность увеличивать количество взносов и стран, участвующих в ней.

"Также обсудили угрозы от эскалации российской агрессии. Нарушение воздушного пространства стран-членов НАТО – это не ошибки, а целенаправленные действия России", – написал Зеленский.

В свою очередь Рютте по итогам встречи отметил, что НАТО продолжает оказывать поддержку Украине, в частности поставляя ей необходимое американское оружие за счет стран-членов.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать, чтобы Украина могла защитить себя, пока мы работаем над прекращением войны и установлением прочного мира", – добавил он.

Соединенные Штаты и НАТО в начале августа запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы членов Альянса.

С тех пор европейские государства в целом пообещали выделить около 2 миллиардов долларов на этот механизм. В Альянсе надеются привлечь в целом до 10 миллиардов долларов.