Іспанія долучиться до захисту флотилії, що везе гумдопомогу в Газу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна слідом за Італією надішле військовий корабель для захисту міжнародної флотилії Sumud Global, яка намагається доставити допомогу в сектор Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Санчес заявив на пресконференції в Нью-Йорку, що на борту кораблів флотилії перебувають громадяни 45 країн, які везуть продовольство для населення Гази і висловлюють солідарність з їхніми стражданнями.

"Уряд Іспанії наполягає на дотриманні міжнародного права і повазі до права наших громадян плавати Середземним морем в безпечних умовах", – сказав іспанський премʼєр.

Він додав, що у четвер Іспанія відправить військовий корабель "з усіма необхідними ресурсами на випадок, якщо буде потрібно надати допомогу флотилії і провести рятувальну операцію".

Флотилія Global Sumud уже вдруге намагається доправити гуманітарну допомогу до сектора Гази після того, як на початку вересня через сильні вітри вона була змушена повернутись до Барселони.

Після того, як цього тижня її атакували безпілотники біля берегів Греції, Італія оголосила про відправлення двох фрегатів на допомогу.

Ізраїль раніше говорив, що не пустить іноземні судна до сектору Гази, де відбуваються активні бойові дії, і вимагає передати гуманітарну допомогу сухопутними маршрутами.