Італія відправила ще один фрегат на допомогу флотилії, яка везе гумдопомогу до Гази

Італія відправила другий військовий корабель на підтримку міжнародної флотилії допомоги, яка зазнала атаки безпілотників під час спроби доставити допомогу в сектор Гази.

Про це заявив у четвер, 25 вересня, міністр оборони країни Гвідо Крозетто, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Раніше флотилія Global Sumud (GSF), яка везе допомогу до Гази, повідомила про понад десяток вибухів і пошкодження, спричинені невідомими об'єктами, скинутими на палубу суден.

"Ми відправили один корабель, а другий вже в дорозі, готовий до будь-яких несподіванок", – сказав Крозетто.

Крозетто попередив активістів, щоб вони не наполягали на спробах прорвати ізраїльську блокаду, і закликав їх прийняти пропозицію Італії передати гуманітарну допомогу і дозволити місцевій католицькій церкві розподілити її в секторі Гази.

Італія відправила перший фрегат у середу, 24 вересня, через кілька годин після того, як GSF заявила, що стала мішенню безпілотників, які скинули світлошумові гранати та подразнюючий порошок у міжнародних водах за 56 км від грецького острова Гавдос.

Флотилія Global Sumud уже вдруге намагається доправити гуманітарну допомогу до сектора Гази після того, як на початку вересня через сильні вітри вона була змушена повернутись до Барселони.

Ізраїль раніше говорив, що не пустить іноземні судна до сектору Гази, де відбуваються активні бойові дії, і вимагає передати гуманітарну допомогу сухопутними маршрутами.

Раніше цього тижня портові вантажники заблокували під'їзні дороги до порту Генуї на півночі Італії в межах протестів проти наступу Ізраїлю в секторі Гази.