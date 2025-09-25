Испания присоединится к защите флотилии, везущей гуманитарную помощь в Газу

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна вслед за Италией отправит военный корабль для защиты международной флотилии Sumud Global, которая пытается доставить помощь в сектор Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Санчес заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, что на борту кораблей флотилии находятся граждане 45 стран, которые везут продовольствие для населения Газы и выражают солидарность с их страданиями.

"Правительство Испании настаивает на соблюдении международного права и уважении права наших граждан плавать по Средиземному морю в безопасных условиях", – сказал испанский премьер.

Он добавил, что в четверг Испания отправит военный корабль "со всеми необходимыми ресурсами на случай, если потребуется оказать помощь флотилии и провести спасательную операцию".

Флотилия Global Sumud уже второй раз пытается доставить гуманитарную помощь в сектор Газа после того, как в начале сентября из-за сильных ветров она была вынуждена вернуться в Барселону.

После того, как на этой неделе ее атаковали беспилотники у берегов Греции, Италия объявила об отправке двух фрегатов на помощь.

Израиль ранее заявлял, что не пустит иностранные суда в сектор Газа, где ведутся активные боевые действия, и требует передать гуманитарную помощь по сухопутным маршрутам.