Фінляндія про інциденти з дронами в Данії: "Нічого нового або тривожного"

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що після чергового інциденту з невідомими безпілотниками в Данії підстав для "серйозного занепокоєння" немає.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Під час спілкування з журналістами на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Валтонен попросили прокоментувати останні повідомлення про польоти невідомих БпЛА в Данії.

"У принципі, в цьому немає нічого нового чи тривожного, якщо тільки не виявиться, що це відбувається більш систематично і що за цим стоїть хтось, хто прагне вплинути на наше суспільство", – сказала вона.

Міністерка додала, що інцидент розслідується, й органи влади як Фінляндії, так і Данії мають широкі повноваження.

Валтонен сказала, що в середу обговорила ситуацію з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном. "Наразі немає підстав для серйозного занепокоєння", – додала вона.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – зокрема біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.