Финляндия об инцидентах с дронами в Дании: "Ничего нового или тревожного"

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что после очередного инцидента с неизвестными беспилотниками в Дании оснований для "серьезного беспокойства" нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Во время общения с журналистами на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Валтонен попросили прокомментировать последние сообщения о полетах неизвестных БПЛА в Дании.

"В принципе, в этом нет ничего нового или тревожного, если только не окажется, что это происходит более систематически и что за этим стоит кто-то, кто стремится повлиять на наше общество", – сказала она.

Министр добавила, что инцидент расследуется, и органы власти как Финляндии, так и Дании имеют широкие полномочия.

Валтонен сказала, что в среду обсудила ситуацию с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном. "На данный момент нет оснований для серьезного беспокойства", – добавила она.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в частности, возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

В правительстве считают новый инцидент с БПЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.