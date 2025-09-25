У Литві посилили покарання за неправильно викинуті шини

Литовський Сейм, прагнучи зменшити забруднення довкілля, посилив відповідальність за викинуті у неналежних місцях автомобільні шини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Особі, яка викинула шини у навколишнє середовище, загрожуватиме штраф від 200 до 500 євро за кожну викинуту шину.

У четвер за поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення (ANK), що передбачають це, проголосували 94 депутати Сейму.

Голова Комітету з охорони довкілля Сейму, соціал-демократ Лінас Йонаускас сподівається, що такі суворі санкції мають скоротити кількість цих відходів.

"Досі порушник за викинуту шину міг відбутися попередженням або невеликим штрафом, таким самим, як за кинутий недопалок. Це абсолютно не утримувало забруднювачів від повторного засмічення природи. За шину, викинуту на узбіччя, біля озера, в лісосмузі або в будь-якому іншому місці в природі, після набуття чинності нових положень ANK доведеться серйозно розщедритися", – сказав він.

За даними депутата, у Литві щорічно збирається близько 24-30 тисяч тонн шин, але з них 2-3 тисячі тонн викидаються нелегально і потрапляють у навколишнє середовище.

Посилена відповідальність за викидання шин набуде чинності з 1 січня 2026 року.

У серпні повідомляли, що Італія впроваджує суворі покарання для всіх, хто викидає сміття з транспортних засобів – штрафи застосовуватимуться як до місцевих жителів, так і до гостей країни.

А в червні у Греції оголосили вирок жінці, яка недопалком спричинила масштабну пожежу.