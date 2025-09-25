В Литве ужесточили наказание за неправильно выброшенные шины

Литовский Сейм, стремясь уменьшить загрязнение окружающей среды, усилил ответственность за выброшенные в неположенных местах автомобильные шины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Лицу, которое выбросило шины в окружающую среду, грозит штраф от 200 до 500 евро за каждую выброшенную шину.

В четверг за поправки в Кодекс об административных правонарушениях (ANK), предусматривающие это, проголосовали 94 депутата Сейма.

Председатель Комитета по охране окружающей среды Сейма, социал-демократ Линас Йонаускас надеется, что такие строгие санкции должны сократить количество этих отходов.

"До сих пор нарушитель за выброшенную шину мог отделаться предупреждением или небольшим штрафом, таким же, как за брошенный окурок. Это совершенно не удерживало загрязнителей от повторного засорения природы. За шину, выброшенную на обочину, у озера, в лесополосе или в любом другом месте в природе, после вступления в силу новых положений ANK придется серьезно раскошелиться", – сказал он.

По данным депутата, в Литве ежегодно собирается около 24-30 тысяч тонн шин, но из них 2-3 тысячи тонн выбрасываются нелегально и попадают в окружающую среду.

Усиленная ответственность за выбрасывание шин вступит в силу с 1 января 2026 года.

В августе сообщалось, что Италия вводит строгие наказания для всех, кто выбрасывает мусор из транспортных средств – штрафы будут применяться как к местным жителям, так и к гостям страны.

А в июне в Греции объявили приговор женщине, которая окурком вызвала масштабный пожар.