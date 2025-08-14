Італія вводить суворі штрафи за викидання сміття з автомобіля

Італія впроваджує суворі покарання для всіх, хто викидає сміття з транспортних засобів – штрафи застосовуватимуться як до місцевих жителів, так і до гостей країни.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Згідно з постановою, яка набирає чинності в суботу, водії можуть бути оштрафовані на суму до 18 тисяч євро, якщо викинуть з вікна авто на вулицю або узбіччя пакет зі сміттям.

Штрафи застосовуватимуться незалежно від того, чи автомобіль стоїть на місці, чи рухається.

За дрібні предмети, такі як серветки, пластикові пляшки або недопалки, штраф може становити до 1188 євро.

Якщо водії викидають сміття в заповіднику або іншій охоронюваній зоні, вони також можуть втратити водійські права або бути засуджені до тюремного ув'язнення.

Крім того, правопорушників більше не потрібно буде ловити на гарячому, оскільки достатньо, щоб правопорушення було зафіксовано однією з численних камер спостереження, встановлених по всій Італії.

В Італії сміття часто просто викидають на вулиці, як у міських районах, так і на сільських дорогах та автомагістралях.

У деяких місцях, зокрема в популярних туристичних районах, вулиці нагадують сміттєзвалища.

Нагадаємо, в червні у Греції оголосили вирок жінці, яка недопалком спричинила масштабну пожежу.

В Амстердамі зросла кількість скарг на щурів, яких приваблюють викинуті на вулиці недоїдки.