У Німеччині завершилась суперечка коаліції з призначенням конституційних суддів

Бундестаг у четвер проголосував за призначення трьох суддів до найвищого суду Німеччини – Конституційного суду, що раніше викликало першу публічну суперечку в коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Голосування в Бундесвері в четвер відбулося через кілька місяців після того, як консерватори й соціал-демократи в уряді Фрідріха Мерца вступили в конфлікт через призначення судді до Конституційного суду Німеччини.

Тоді члени консервативного блоку Мерца ХДС/ХСС відмовилися підтримати Фрауке Брозіус-Герсдорф – юристку, висунуту їхніми коаліційними партнерами із Соціал-демократичної партії, що призвело до відтермінування голосування.

Суперечка щодо Брозіус-Герсдорф виникла після того, як проти неї з'явилися сумнівні звинувачення в плагіаті, а також через її погляди на аборти, які були неприйнятними для консерваторів.

Зрештою Брозіус-Герсдорф зняла свою кандидатуру минулого місяця, написавши у відкритому листі, що хоче запобігти "ескалації суперечки в коаліції щодо відбору суддів і початку процесу, наслідки якого для демократії неможливо передбачити".

Члени уряду Мерца тепер сподіваються, що, отримавши голоси для призначення трьох суддів Конституційного суду, коаліція зможе відкласти вбік емоційний конфлікт і почати вирішувати низку нагальних економічних і пенсійних реформ.

"Сьогоднішнє голосування поклало край періоду невизначеності. Ми, як коаліція, консерватори та СДПН, вийшли з літніх канікул у чудовій формі", – сказав Єнс Шпан, лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі.

Конфлікт навколо Брозіус-Герсдорф підкреслив не тільки нові розбіжності всередині коаліції, але й її відносну нестабільність, зважаючи на слабку парламентську більшість уряду та зростання радикальних партій.

Популярність ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка зараз є другою за величиною в Бундестазі, означає, що центристська коаліція Мерца контролює лише 52% парламентських місць. Це робить її особливо вразливою навіть до невеликих суперечок і відступів у рядах партії.