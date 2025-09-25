В Германии завершился спор коалиции по назначению конституционных судей

Бундестаг в четверг проголосовал за назначение трех судей в высший суд Германии – Конституционный суд, что ранее вызвало первый публичный спор в коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Голосование в Бундесвере в четверг состоялось через несколько месяцев после того, как консерваторы и социал-демократы в правительстве Фридриха Мерца вступили в конфликт из-за назначения судьи в Конституционный суд Германии.

Тогда члены консервативного блока Мерца ХДС/ХСС отказались поддержать Фрауке Брозиус-Герсдорф – юриста, выдвинутого их коалиционными партнерами из Социал-демократической партии, что привело к отсрочке голосования.

Спор по поводу Брозиус-Герсдорф возник после того, как против нее появились сомнительные обвинения в плагиате, а также из-за ее взглядов на аборты, которые были неприемлемы для консерваторов.

В конце концов Брозиус-Герсдорф сняла свою кандидатуру в прошлом месяце, написав в открытом письме, что хочет предотвратить "эскалацию спора в коалиции по отбору судей и начало процесса, последствия которого для демократии невозможно предсказать".

Члены правительства Мерца теперь надеются, что, получив голоса для назначения трех судей Конституционного суда, коалиция сможет отложить в сторону эмоциональный конфликт и начать решать ряд неотложных экономических и пенсионных реформ.

"Сегодняшнее голосование положило конец периоду неопределенности. Мы, как коалиция, консерваторы и СДПГ, вышли из летних каникул в прекрасной форме", – сказал Йенс Шпан, лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

Конфликт вокруг Брозиус-Герсдорф подчеркнул не только новые разногласия внутри коалиции, но и ее относительную нестабильность, учитывая слабое парламентское большинство правительства и рост радикальных партий.

Популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая сейчас является второй по величине в Бундестаге, означает, что центристская коалиция Мерца контролирует только 52% парламентских мест. Это делает ее особенно уязвимой даже к небольшим спорам и отступлениям в рядах партии.