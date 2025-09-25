Нафтовій компанії Сербії, повʼязаній з РФ, дали тільки 4 дні відстрочки від санкцій

Президент Сербії Александар Вучич заявив у четвер, що Сполучені Штати відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS лише на чотири дні і що вони будуть введені з 1 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

10 січня США внесли найбільшу нафтову компанію Сербії до свого санкційного списку через так званий "вторинний ризик", пов'язаний з тим, що більша частина акцій компанії належить Росії.

Санкції проти NIS до цього часу відкладалися шість разів, востаннє – до 26 вересня. Тим часом влада Сербії вела переговори з російською та американською сторонами.

"Ми були надзвичайно справедливими до наших російських і американських партнерів, ми будемо намагатися бути справедливими, але люди повинні знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну", – сказав Вучич у зверненні до сербських ЗМІ в Нью-Йорку, де він бере участь у сесії Генеральної асамблеї ООН.

Вучич заявив, що Сербія є "побічною жертвою у відносинах між американцями і росіянами".

"Нас, безсумнівно, чекають складні погодні умови і важка зима", – додав він.

Після введення санкцій проти NIS на початку року "Газпром нефть" передала близько 5% своєї частки російській компанії "Газпром", на яку не поширюються західні санкції, тому частка "Газпром нефти" в NIS зараз становить менше 50%.

З того часу частка "Газпром нефти" в NIS становить близько 44,9%, держава Сербія володіє 29,9% акцій, а компанія "Газпром" – близько 11%. Решта акцій належить дрібним акціонерам.