Сербська компанія, повʼязана з "Газпромом", знову отримала відстрочку від санкцій США

Сербська нафтова компанія NIS (Naftna Industrija Srbije) отримала від Міністерства фінансів США чергове тимчасове виключення з-під дії санкцій проти "Газпрому".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявили у вівторок у пресслужбі NIS.

Як повідомили у NIS, напередодні, 28 липня, Міністерство фінансів США видало нову спеціальну ліцензію, яка відтермінувала вступ в силу санкцій проти компанії і "дозволяє їй безперешкодно здійснювати свою оперативну діяльність щонайпізніше до 27 серпня 2025 року".

"Компанія NIS висловлює подяку уряду Республіки Сербія та всім іншим вітчизняним і закордонним установам, які підтримали запит, надісланий до Міністерства фінансів США", – додали там.

Як нагадали у NIS, це вже пʼята спеціальна ліцензія Міністерства фінансів США, яка відтерміновує запровадження санкцій проти компанії через її звʼязки з підсанкційним російським "Газпромом".

Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіли 56,15% акцій NIS з 2008 року. В лютому "Газпром нефть" зменшила свою частку в NIS до 44,85%.

Сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович нещодавно заявив, що його держава готова буде підтримати антиросійські санкції ЄС, якщо членство балканської країни в Євросоюзі буде на горизонті.