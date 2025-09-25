Нефтяной компании Сербии, связанной с РФ, дали только 4 дня отсрочки от санкций

Президент Сербии Александар Вучич заявил в четверг, что Соединенные Штаты отложили санкции против сербской нефтяной компании NIS только на четыре дня и что они будут введены с 1 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

10 января США внесли крупнейшую нефтяную компанию Сербии в свой санкционный список из-за так называемого "вторичного риска", связанного с тем, что большая часть акций компании принадлежит России.

Санкции против NIS до этого времени откладывались шесть раз, последний раз – до 26 сентября. Тем временем власти Сербии вели переговоры с российской и американской сторонами.

"Мы были чрезвычайно справедливы по отношению к нашим российским и американским партнерам, мы будем стараться быть справедливыми, но люди должны знать, что нам придется заплатить чрезвычайно высокую цену", – сказал Вучич в обращении к сербским СМИ в Нью-Йорке, где он участвует в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Вучич заявил, что Сербия является "побочной жертвой в отношениях между американцами и русскими".

"Нас, несомненно, ждут сложные погодные условия и тяжелая зима", – добавил он.

После введения санкций против NIS в начале года "Газпром нефть" передала около 5% своей доли российской компании „Газпром", на которую не распространяются западные санкции, поэтому доля "Газпром нефти" в NIS сейчас составляет менее 50%.

С тех пор доля "Газпром нефти" в NIS составляет около 44,9%, государство Сербия владеет 29,9% акций, а компания "Газпром" – около 11%. Остальные акции принадлежат мелким акционерам.