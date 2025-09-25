Президент Румунії сказав, чому не збили російський дрон, який залетів у країну

Румунський президент Нікушор Дан у четвер пояснив, чому Румунія не збила російський дрон, який нещодавно вторгся в її повітряний простір – на відміну від Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Digi24.

13 вересня російський БпЛА був перехоплений у румунському повітряному просторі, над яким він пролітав протягом 50 хвилин. Румунія підняла два винищувачі F-16, але не збила дрон.

Дан визнав, що румунські винищувачі могли збити безпілотник, "але було ухвалене рішення не стріляти".

"Ми не стріляли, бо було ухвалене рішення про доцільність І ми б стріляли, якби були виконані умови. Немає різниці в підході між нами і поляками. Це було питання обставин, і їхнім рішенням було не стріляти в той момент", – сказав він.

Румунський президент додав, що в разі виконання необхідних умов "відповідь буде дуже рішучою, і не тільки в Румунії, але і в усіх країнах східного флангу".

Нагадаємо, у травні тодішній тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.

Вища рада національної оборони Румунії у четвер завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.