Президент Румынии объяснил, почему не сбили российский дрон, залетевший в страну

Румынский президент Никушор Дан в четверг объяснил, почему Румыния не сбила российский дрон, который недавно вторгся в ее воздушное пространство – в отличие от Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Digi24.

13 сентября российский БПЛА был перехвачен в румынском воздушном пространстве, над которым он пролетал в течение 50 минут. Румыния подняла два истребителя F-16, но не сбила дрон.

Дан признал, что румынские истребители могли сбить беспилотник, "но было принято решение не стрелять".

"Мы не стреляли, потому что было принято решение о целесообразности. И мы бы стреляли, если бы были выполнены условия. Нет разницы в подходе между нами и поляками. Это был вопрос обстоятельств, и их решением было не стрелять в тот момент", – сказал он.

Румынский президент добавил, что в случае выполнения необходимых условий "ответ будет очень решительным, и не только в Румынии, но и во всех странах восточного фланга".

Напомним, в мае тогдашний временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который расширил полномочия армии и разрешил сбивать БПЛА, незаконно находящихся в воздушном пространстве страны.

Высший совет национальной обороны Румынии в четверг завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.