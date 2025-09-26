У США висунули звинувачення ексдиректору ФБР, якого критикував Трамп

У Сполучених Штатах висунули федеральні звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі після нещощавніх закликів президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

25 вересня ексдиректору ФБР Джеймсу Комі висунули два федеральних звинувачення, що сталося невдовзі після закликів Трампа покарати його "найгучніших" опонентів.

Приводом для звинувачень стали свідчення Комі у Сенаті в 2020 році, тоді, коли там розслідували можливі зв’язки кампанії Трампа 2016 року з Росією.

Експосадовця звинувачують у неправдивому свідченні перед Конгресом та перешкоджання конгресовим процедурам.

Комі відреагував, що йому дуже прикро за чинний Мін’юст, та що він невинний.

Розгляд справи почнеться з 9 жовтня у федеральному суді Александрії, справа перебуватиме під наглядом судді Майкла Нахманоффа, призначеного ще за Байдена.

Звинувачення у неправдивих свідченнях стосуються слухань у юридичному комітеті Сенату 30 вересня 2020 року, коли Комі відповідав на запитання сенатора Теда Круза. Той запитав, чи директор ФБР колись давав дозвіл на "злив" щодо рослідувань відомства про електронні листи Гіларі Клінтон та зв’язки кампанії Трампа з Росією.

Питання стосувалося суперечностей між твердженнями Комі та його ексзаступника Ендрю Маккейба щодо зливу The Wall Street Journal щодо розслідування, пов’язане з Клінтон. Останній стверджував, що Комі знав про злив та дав дозвіл на нього. Комі стверджує, що не знав, та що Маккейб після тієї публікації також стверджував, що він до цього не причетний.

Доповідь генінспектора від 2018 року підтримала свідчення Комі, про те, що "злив" дозволив Маккейб, і що він не був щирим, кажучи начальнику і далі розслідуванню про свою непричетність.

На питання у Сенаті в 2020 році про те, хто з них двох каже правду, Комі знову повторив свої давніші свідчення. Тепер це стало приводом для звинувачень, і їх внесли в останні дні перед тим, як мав сплинути 5-річний термін давності.

Звинувачення у неправдивих свідченнях потребуватиме від прокурорів довести, що ексдиректор ФБР свідомо дав неправдиві чи вигадані свідчення, а звинувачення про перешкоджання – що неправдивим свідченням той намагався "вплинути, перешкодити чи завадити належному і правильному виконанню закону".

Офіційним звинуваченням на адресу Джеймса Комі передували заклики Трампа. Зокрема, вихідними президент прямо закликав генпрокурора Пама Бонді покарати Комі та інших, кого Трамп вважає своїми політичними опонентами.

