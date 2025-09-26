В США выдвинули обвинения экс-директору ФБР, которого критиковал Трамп

В Соединенных Штатах выдвинули федеральные обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми после недавних призывов президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

25 сентября экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявили два федеральных обвинения, что произошло вскоре после призывов Трампа наказать его самых известных оппонентов.

Поводом для обвинений стали показания Коми в Сенате в 2020 году, когда там расследовали возможные связи кампании Трампа 2016 года с Россией.

Экс-чиновника обвиняют в ложных показаниях перед Конгрессом и препятствовании конгрессовым процедурам.

Коми отреагировал, что ему очень жаль за действующий Минюст и что он невиновен.

Рассмотрение дела начнется с 9 октября в федеральном суде Александрии, дело будет находиться под надзором судьи Майкла Нахманоффа, назначенного еще при Байдене.

Обвинения в ложных показаниях касаются слушаний в юридическом комитете Сената 30 сентября 2020 года, когда Коми отвечал на вопросы сенатора Теда Круза. Тот спросил, давал ли директор ФБР когда-либо разрешение на "слив" информации о расследованиях ведомства по электронным письмам Хиллари Клинтон и связям кампании Трампа с Россией.

Вопрос касался противоречий между утверждениями Коми и его бывшего заместителя Эндрю Маккейба относительно утечки The Wall Street Journal о расследовании, связанном с Клинтон. Последний утверждал, что Коми знал об утечке и дал на нее разрешение. Коми утверждает, что не знал, и что Маккейб после той публикации также утверждал, что он к этому не причастен.

Отчет генерального инспектора от 2018 года поддержал показания Коми о том, что "слив" разрешил Маккейб и что он не был искренен, говоря начальнику и далее расследованию о своей непричастности.

На вопрос в Сенате в 2020 году о том, кто из них двоих говорит правду, Коми снова повторил свои прежние показания. Теперь это стало поводом для обвинений, и их внесли в последние дни перед истечением 5-летнего срока давности.

Обвинение в ложных показаниях потребует от прокуроров доказать, что экс-директор ФБР сознательно дал ложные или вымышленные показания, а обвинение в препятствовании – что ложными показаниями он пытался "повлиять, помешать или воспрепятствовать надлежащему и правильному исполнению закона".

Официальному обвинению в адрес Джеймса Коми предшествовали призывы Трампа. В частности, в выходные президент прямо призвал генпрокурора Пама Бонди наказать Коми и других, кого Трамп считает своими политическими оппонентами.

