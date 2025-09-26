З Латвії передали Україні ще понад 30 авто для військових

З Латвії цього тижня передали в Україну понад 30 автомобілів, які далі вирушать до військових на фронті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіли новий посол Латвії в Україні Андрейс Пілдеговічс та голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

Козицький розповів, що з Латвії прибули 32 різних автомобілі, які далі вирушать до лінії фронту і будуть використовуватися військовими і Нацполіцією.

Їх передали завдяки латвійському фонду "Підприємці за мир", який об’єднує понад 300 компаній і системно допомагає Україні. За його словами, за попередній місяць передали 45 авто, а вся сума допомоги за час повномасштабної війни перевищує 10 млн євро.

"Дякую уряду Латвії та кожному латвійцю, який вкладає сили й ресурси, аби ми могли боронити свій дім і спокій Європи", – зазначив він.

Андрейс Пілдеговічс від себе додав подяку латвійським організаціям та громадянам, які підтримують Україну.

За кілька днів до цього про виїзд цієї колони з Латвії повідомляла латвійська поліція. Повідомляли, що разом з автомобілями відправляють також гуманітарні вантажі.

Раніше у вересні Латвія передала Україні нову партію бронетранспортерів Patria.