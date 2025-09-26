З Латвії передали Україні ще понад 30 авто для військових
З Латвії цього тижня передали в Україну понад 30 автомобілів, які далі вирушать до військових на фронті.
Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіли новий посол Латвії в Україні Андрейс Пілдеговічс та голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.
Козицький розповів, що з Латвії прибули 32 різних автомобілі, які далі вирушать до лінії фронту і будуть використовуватися військовими і Нацполіцією.
Їх передали завдяки латвійському фонду "Підприємці за мир", який об’єднує понад 300 компаній і системно допомагає Україні. За його словами, за попередній місяць передали 45 авто, а вся сума допомоги за час повномасштабної війни перевищує 10 млн євро.
"Дякую уряду Латвії та кожному латвійцю, який вкладає сили й ресурси, аби ми могли боронити свій дім і спокій Європи", – зазначив він.
Андрейс Пілдеговічс від себе додав подяку латвійським організаціям та громадянам, які підтримують Україну.
Цього тижня @APildegovics відвідав Львів (передача автомобілів) та Чернігів (проект реконструкції бомбосховища). Дякую дуже @Valsts_policija, @UznemejiMieram, "Tavi draugi", усім волонтерам та донорам за підтримку України🇱🇻🇺🇦! #РазомМиПереможемо https://t.co/ACgxlBH21W pic.twitter.com/ByyWIMQ3D3– Latvia in Ukraine (@LV_Ukraine) September 26, 2025
За кілька днів до цього про виїзд цієї колони з Латвії повідомляла латвійська поліція. Повідомляли, що разом з автомобілями відправляють також гуманітарні вантажі.
Раніше у вересні Латвія передала Україні нову партію бронетранспортерів Patria.