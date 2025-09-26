Из Латвии передали Украине еще более 30 авто для военных
Из Латвии на этой неделе передали в Украину более 30 автомобилей, которые дальше отправятся к военным на фронте.
Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали новый посол Латвии в Украине Андрейс Пилдеговичс и председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий.
Козицкий рассказал, что из Латвии прибыли 32 различных автомобиля, которые дальше отправятся к линии фронта и будут использоваться военными и Нацполицией.
Их передали благодаря латвийскому фонду "Предприниматели за мир", который объединяет более 300 компаний и системно помогает Украине. По его словам, за предыдущий месяц передали 45 авто, а вся сумма помощи за время полномасштабной войны превышает 10 млн евро.
"Спасибо правительству Латвии и каждому латвийцу, который вкладывает силы и ресурсы, чтобы мы могли защищать свой дом и спокойствие Европы", – отметил он.
Андрейс Пилдеговичс от себя добавил благодарность латвийским организациям и гражданам, которые поддерживают Украину.
Цього тижня @APildegovics відвідав Львів (передача автомобілів) та Чернігів (проект реконструкції бомбосховища). Дякую дуже @Valsts_policija, @UznemejiMieram, "Tavi draugi", усім волонтерам та донорам за підтримку України🇱🇻🇺🇦! #РазомМиПереможемо https://t.co/ACgxlBH21W pic.twitter.com/ByyWIMQ3D3– Latvia in Ukraine (@LV_Ukraine) September 26, 2025
За несколько дней до этого о выезде этой колонны из Латвии сообщала латвийская полиция. Сообщали, что вместе с автомобилями отправляют также гуманитарные грузы.
Ранее в сентябре Латвия передала Украине новую партию бронетранспортеров Patria.