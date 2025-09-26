Премьер Дании предупредила о новых "гибридных атаках" на страну, поскольку началась "война"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг предупредила, что в будущем следует ожидать дальнейших "гибридных атак" на страну, похожих на те, когда в последние дни в воздушном пространстве кружили неизвестные беспилотники.

Об этом Фредериксен сказала в обращении к нации, опубликованном в соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам Фредериксен, нарушения воздушного пространства показали, что "мы находимся в начале гибридной войны против Европы".

"Я думаю, мы увидим еще больше таких случаев... Мы видим определенный паттерн, и он не выглядит хорошо", – добавила она.

Фредериксен отметила, что датские власти еще не определили, "кто стоит за гибридными атаками на наши аэропорты и другую критическую инфраструктуру", но намекнула на ответственность Кремля.

"Мы можем по крайней мере констатировать, что существует одна страна, которая прежде всего представляет угрозу для безопасности Европы – и это Россия", – сказала она.

Европа уже несколько недель встревожена серией нарушений воздушного пространства с участием российских самолетов и дронов. Эстония и Польша созвали срочные консультации стран НАТО после того, как обвинили Россию в отдельных инцидентах с нарушением своего воздушного пространства.

Всего через несколько часов после обращения Фредериксен аэропорт Ольборг на севере страны второй раз подряд закрыли на ночь из-за подозрения на проникновение дрона, которое, впрочем, не подтвердилось.

Фредериксен отметила, что не может обещать, что ни один дрон не пересечет границу, но добавила, что Копенгаген "повысил уровень тревоги" и усиливает систему защиты от дронов.

"Это означает, что в ближайшее время армия и полиция будут больше присутствовать с антидроновими средствами вокруг критической инфраструктуры", – сказала она, добавив, что Украина делится экспертизой в противодействии дронам.

Фредериксен завершила свое обращение призывом к Европе увеличивать расходы на оборону.

Напомним, датские власти временно закрыли в ночь на среду два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.

В понедельник из-за вторжения дронов пришлось также закрывать аэропорты Копенгагена и Осло, что привело к отмене рейсов и оставило тысячи пассажиров в терминалах.