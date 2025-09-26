Украина объявила об ответе Венгрии на санкции против украинских военных

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина в ответ на действия Венгрии запретила въезд трем венгерским военным чиновникам.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в соцсети Х в пятницу.

По словам министра, это зеркальный ответ на запрет Венгрией въезда ряду украинских военных должностных лиц, который Сибига назвал "безосновательным".

"Мы ввели запрет на въезд для трех венгерских военных чиновников", – написал Сибига.

У Украины есть свое достоинство и она не будет закрывать глаза на неуважение со стороны Венгрии, отметил глава МИД.

Напомним, в конце августа Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" украинскому командующему Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровди.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел "выяснить все факты и реагировать соответственно".

Кроме того, в июле Венгрия запретила трем украинским военным въезд на свою территорию в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.

В МИД Украины заявляли, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации вредят украинско-венгерским отношениям.