Украина объявила об ответе Венгрии на санкции против украинских военных
Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина в ответ на действия Венгрии запретила въезд трем венгерским военным чиновникам.
Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в соцсети Х в пятницу.
По словам министра, это зеркальный ответ на запрет Венгрией въезда ряду украинских военных должностных лиц, который Сибига назвал "безосновательным".
"Мы ввели запрет на въезд для трех венгерских военных чиновников", – написал Сибига.
У Украины есть свое достоинство и она не будет закрывать глаза на неуважение со стороны Венгрии, отметил глава МИД.
Напомним, в конце августа Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" украинскому командующему Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровди.
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел "выяснить все факты и реагировать соответственно".
Кроме того, в июле Венгрия запретила трем украинским военным въезд на свою территорию в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.
В МИД Украины заявляли, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации вредят украинско-венгерским отношениям.