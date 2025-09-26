Орбан обурився вироком експрезиденту Франції Саркозі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився вироком експрезиденту Франції Ніколя Саркозі, якого засудили до п'яти років в’язниці у так званій "лівійській справі".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Орбан охарактеризував кримінальні звинувачення проти Саркозі як "полювання на відьом проти патріота Європи".

Another day, another witch hunt against a European patriot. The persecution against President @NicolasSarkozy must come to an end!



President Sarkozy is a man of honour. I wish him much strength in his fight for JUSTICE.



Mr. President, the Hungarian patriots are with you! – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 26, 2025

"Переслідування президента Ніколя Саркозі має припинитися. Президент Саркозі – людина честі. Бажаю йому сил у боротьбі за справедливість", – написав угорський прем’єр.

Нагадаємо, 25 вересня у Франції оголосили вирок експрезиденту Ніколя Саркозі за так званою "лівійською справою". Попри виправдання за одним зі звинувачень, Саркозі присудили 5 років в’язниці і штраф у розмірі 100 тисяч євро.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення. У зв’язку з вироком відкликали його орден Почесного легіону – найвищу державну нагороду Франції.

У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.

