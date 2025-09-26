Орбан возмутился приговором экс-президенту Франции Саркози

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился приговором экс-президенту Франции Николя Саркози, которого приговорили к пяти годам тюрьмы по так называемому "ливийскому делу".

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Орбан охарактеризовал уголовные обвинения против Саркози как "охоту на ведьм против патриота Европы".

Another day, another witch hunt against a European patriot. The persecution against President @NicolasSarkozy must come to an end!



President Sarkozy is a man of honour. I wish him much strength in his fight for JUSTICE.



Mr. President, the Hungarian patriots are with you! – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 26, 2025

"Преследование президента Николя Саркози должно прекратиться. Президент Саркози – человек чести. Желаю ему сил в борьбе за справедливость", – написал венгерский премьер.

Напомним, 25 сентября во Франции объявили приговор экс-президенту Николя Саркози по так называемому "ливийскому делу". Несмотря на оправдание по одному из обвинений,

Саркози присудили 5 лет тюрьмы и штраф в размере 100 тысяч евро.

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушке". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Тем не менее, это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению. В связи с приговором отозвали его орден Почетного легиона – высшую государственную награду Франции.

В сентябре 2021 года Саркози также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. 18 декабря 2024 года высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

