В Еврокомиссии заверили, что новые тарифные анонсы Трампа уже не касаются ЕС

В Еврокомиссии подтвердили, что анонсированные президентом США тарифы на фармацевтические товары, мебель и т.д. уже не касаются Евросоюза, и тариф останется на уровне 15%, как предусмотрено рамочным соглашением между ЕС и США.

Об этом сообщил "Европейской правде" заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

Представитель напомнил о пункте из совместного заявления ЕС и США с предохранителем, что американские тарифы не должны превышать 15%.

"Этот четкий всеобъемлющий "тарифный потолок" на уровне 15% на европейский экспорт является "страховкой" от того, что европейские экономические операторы не столкнутся с более высокими тарифами. И ЕС – единственный торговый партнер, которому удалось достичь такого результата с США", – отметил Хилл.

Он добавил, что ЕС и США "продолжат взаимодействие для реализации обязательств в рамках Совместного заявления, также исследуя новые сферы для тарифных исключений".

Как известно, президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 октября тарифов со ставкой 100% на фармацевтические товары, производители которых не планируют разворачивать производство в США, и несколько более низких тарифов на мебель и большие грузовики.

Напомним, 28 июля ЕС и США заключили рамочное торговое соглашение, установившее болезненные 15-процентные пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась", а в Евросоюзе критиковали главу Еврокомиссии за такой компромисс.

Также сообщалось, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны США на ряд товаров, как самолеты и комплектующие и фармацевтические генерики.