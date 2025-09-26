Парламент Словакии принял изменения в конституцию для защиты традиционных ценностей

Парламент Словакии в пятницу принял изменения в конституцию, определяющие существование только двух полов – мужского и женского и регулирующие вопросы усыновления.

Об этом сообщило словацкое агентство TASR, пишет "Европейская правда".

Из 99 присутствующих депутатов за проголосовали 90, против – 7, воздержались – 2.

Принятые нормы, в частности, регулируют вопросы усыновления детей и образовательного процесса. По словам инициаторов изменений, целью является усиление суверенитета Словакии в вопросах ценностей и культурно-этической сферы.

"Усиление защиты традиционных ценностей является ключом к сохранению культурного наследия Словацкой Республики и обеспечения правовой стабильности. Конституционная поправка отвечает на потребность защиты культурного наследия, закрепленной в преамбуле конституции Словакии, в частности в признании брака между мужчиной и женщиной как уникального союза", – говорится в принятом предложении правительства.

Изменения расширяют конституционное регулирование социальных прав, в частности статуса семьи и закрепление родительских прав.

Они учитывают совместную инициативу правящей коалиции, Христианско-демократического движения (KDH) и депутатов от Христианского союза, принятую еще в июне. Отныне в конституции появится запрет суррогатного материнства и право ребенка знать своих родителей, с прямым указанием, что мать – это женщина, а отец – мужчина.

Изменения также определяют пол на основе биологических критериев и усиливают родительские права в рамках школьной системы.

Именно накануне запланированного голосования Венецианская комиссия опубликовала критическую оценку поправок, в частности относительно ограничений на усыновление и закрепления существования двух полов.