Качка розповів про наступний етап євроінтеграції після скринінгу, що закінчиться у вересні

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка підтвердив, що в кінці вересня Україна і ЄС завершують скринінг українського законодавства для переговорів про вступ, а після того почнеться формування переговорних позицій.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

Віцепрем’єр зазначив, що 29-30 вересня відбудеться остання сесія у рамках скринінгу українського законодавства на відповідність європейському. Далі мають надійти скринінгові звіти від ЄС. Так, за кілька днів чекають такий звіт по четвертому кластеру, а за декілька тижнів – по п'ятому.

"І після цього фактично з українського боку ми формуємо нашу переговорну позицію. Відкритим є питанням, наскільки швидко ЄС може сформувати свою переговорну позицію, тому що де-юре це може бути вже після відкриття першого кластеру. Коли 27 держав-членів зможуть за це проголосувати", – зазначив Качка.

За його словами, зараз українська команда розплановує, що саме робити в періоди, доки знайдуться всі 27 голосів, щоб не втрачати темп у євроінтеграційній роботі.

"Після скринінгу Єврокомісія та держави-члени визначатимуть "бенчмарки" – критерії для відкриття кожного з розділів переговорів. І коли вони визначені – можна розпланувати, як ми їх виконуємо. Тоді вже працювати з Європейською комісією над здійсненням заходів і звітуванням про їх виконання. Ми зараз працюємо з усіма державами, щоб принаймні отримати всі бенчмарки для технічного погодження", – пояснив він.

Нагадаємо, Молдова цього тижня оголосила про завершення євроінтеграційного скринінгу.

