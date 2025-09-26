Качка рассказал о следующем этапе евроинтеграции после скрининга, который закончится в сентябре

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка подтвердил, что в конце сентября Украина и ЕС завершают скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении, а после того начнется формирование переговорных позиций.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

Вице-премьер отметил, что 29-30 сентября состоится последняя сессия в рамках скрининга украинского законодательства на соответствие европейскому. Далее должны поступить скрининговые отчеты от ЕС. Так, через несколько дней ждут такой отчет по четвертому кластеру, а через несколько недель – по пятому.

"И после этого фактически с украинской стороны мы формируем нашу переговорную позицию. Открытым является вопросом, насколько быстро ЕС может сформировать свою переговорную позицию, потому что де-юре это может быть уже после открытия первого кластера. Когда 27 государств-членов смогут за это проголосовать", – отметил Качка.

По его словам, сейчас украинская команда распланирует, что именно делать в периоды, пока найдутся все 27 голосов, чтобы не терять темп в евроинтеграционной работе.

"После скрининга Еврокомиссия и государства-члены будут определять "бенчмарки" – критерии для открытия каждого из разделов переговоров. И когда они определены – можно распланировать, как мы их выполняем. Тогда уже работать с Европейской комиссией над осуществлением мероприятий и отчетностью об их выполнении. Мы сейчас работаем со всеми государствами, чтобы по крайней мере получить все бенчмарки для технического согласования", – пояснил он.

Напомним, Молдова на этой неделе объявила о завершении евроинтеграционного скрининга.

