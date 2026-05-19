Глава уряду Латвії розповіла про допомогу у збитті ймовірно українського дрона в Естонії

Виконувачка обов'язків прем'єр-міністра Латвії Евіка Сіліня повідомила, що Латвія разом із Румунією допомогла знешкодити безпілотник в Естонії, який, ймовірно, був українським.

Про це вона написала у вівторок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сіліня зазначила, що у вівторок, 19 травня, Центр управління та звітності Військово-повітряних сил Латвії координував операцію з нейтралізації дрона в Естонії.

"Латвія спільно з Румунією допомогла знешкодити безпілотник в Естонії… Перехоплення здійснили румунські винищувачі F-16, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтикою", – написала Сіліня.

Вона подякувала латвійським ВПС за професійну роботу.

"Ця операція демонструє готовність союзників тісно співпрацювати та швидко реагувати на загрози безпеці в нашому регіоні", – додала Сіліня.

19 травня в Естонії збили з винищувача, ймовірно, український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу.

В МЗС України заявили, що Росія продовжує перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Україна просить вибачення в Естонії та всіх балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після інциденту зі збиттям, ймовірно, українського дрона, заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.