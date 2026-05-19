У НАТО запевнили, що закупівля зброї в США для України в рамках PURL буде "в повному обсязі"

Закупівля для України американської зброї та боєприпасів у рамках механізму PURL (Перелік пріоритетних потреб України), включно з ракетами-перехоплювачами для систем протиповітряної оборони, триває.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Генерал НАТО підкреслив, що Україна отримає обіцяні американські ракети-перехоплювачі в рамках PURL.

"Щодо PURL, я хочу вас запевнити, що все, за що заплатили союзники, надходить, включно з перехоплювачами протиповітряної оборони, яких українці так терміново потребують", – заявив Гринкевич.

Він наголосив, що "Україна потребує постійної та передбачуваної підтримки від союзників".

"Саме тому підтримка України через Пріоритетний перелік потреб України (Prioritised Ukraine Requirements List, або PURL), та будь-які інші засоби залишається критично важливою", – сказав генерал НАТО.

З його слів, інвестуючи в Україну, ми не лише захищаємо її населення, обороняємо її критичну інфраструктуру та підтримуємо її боротьбу, це також є "інвестицією у європейську безпеку".

Як повідомляла "Європейська правда", заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що до програми PURL, в рамках якої країни-партнери оплачують американську зброю для України, наразі залучено майже 5,5 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що союзники в Європі дедалі більше непокояться за майбутнє програми PURL, в рамках якої країни-члени НАТО купують зброю американського виробництва для України.

Ці занепокоєння з’явились на тлі того, як війна в Ірані вичерпує американські запаси.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна і надалі продовжить отримувати оплачену партнерами американську зброю, попри фактор війни на Близькому Сході.

Також він оптимістично налаштований щодо того, що партнери України і надалі знаходитимуть потрібні суми для фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.