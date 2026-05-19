Трамп: Сі не говорив про те, що Путін пожалкує про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ стосовно слів лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що правитель Росії Владімір Путін може зрештою пошкодувати про вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав у розмові з журналістами біля Білого дому.

Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на кількох осіб, обізнаних з підсумками саміту Сі та Трампа в Пекіні, китайський лідер висловив ці зауваження під час широких переговорів, які торкалися теми України. Ці слова китайського лідера щодо Путіна та його рішення напасти на Україну видаються рішучішими, ніж раніше.

Сам американський президент у розмові з пресою заявив, що Сі не робив таких зауважень.

"Ні. Він цього ніколи не говорив", – відповів Трамп.

Президент США раніше заявляв, що обговорив війну в Україні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Пекіна минулого тижня, і що обидва лідери погодилися, що хочуть припинення бойових дій.

15 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з Трампом, коли той повертався з Китаю, в ході якої вони говорили і про війну в Україні.