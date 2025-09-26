Суд приказал "Альтернативе для Германии" освободить штаб-квартиру в Берлине до 2026 года

Немецкий суд постановил, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" должна освободить свою национальную штаб-квартиру в Берлине после судебных споров с ее арендодателем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В феврале после вечеринки в офисе политсилы, когда ультраправые праздновали второе место на парламентских выборах, австрийский арендодатель помещения неожиданно разорвал договор аренды с "АдН".

Он сказал, что им не проконсультировались относительно разрешения на использование внутреннего двора или размещения логотипа партии на здании.

Он также пожаловался, что усиленная охрана усложняет жизнь другим арендаторам здания в берлинском районе Райникендорф.

Партия отказалась выселяться, что повлекло судебную тяжбу.

В пятницу Берлинский гражданский суд постановил, что "АдГ" должна освободить здание, но дал ей на это время до октября 2026 года, решив, что владелец не предупредил должным образом политиков перед тем, как попытаться их выселить.

Недавно "АдН" вступила в конфликт с католическим руководством страны.

Сообщалось, что по результатам одного из опросов "Альтернатива для Германии" имеет поддержку на том же уровне, как правящая ХДС/ХСС – 26%.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия оспаривает это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

