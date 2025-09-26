Росія продовжила "потужно" відповідати на санкції Британії

Міністерство закордонних справ Росії у пʼятницю оголосило про заборону на вʼїзд для кількох британських політиків та експертів через "підривну роботу" та "поширення дезінформації" проти Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві російського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Росії у заяві закидає Британії "цинічні антиросійські авантюри", які шкодять її суспільству та економіці.

"У відповідь на збереження конфронтаційного курсу Лондона ухвалене рішення про включення до російського "стоп-листа" додаткової групи представників політичного істеблішменту та експертного співтовариства Великої Британії", – додали там.

Опублікований МЗС Росії перелік містить сімох британців, зокрема заступницю міністра фінансів Британії Емму Рейнольдс, а також згадує про санкції проти неназваної кількості "представників Управління з застосування фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії".

Насамкінець там пообіцяли "рішучу і жорстку відсіч" на інші дії Британії.

Попередній подібний крок Міністерство закордонних справ Росії оголошувало в серпні, коли наклало заборону на вʼїзд 21 британському підданому у відповідь на санкції через повномасштабну агресію проти України.

12 вересня Британія оголосила про санкції, спрямовані проти нафтових доходів та воєнної машини Росії.