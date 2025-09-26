Россия продолжила "мощно" отвечать на санкции Британии

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о запрете на въезд для нескольких британских политиков и экспертов из-за "подрывной работы" и "распространения дезинформации" против Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство России в заявлении обвиняет Британию в "циничных антироссийских авантюрах", которые вредят ее обществу и экономике.

"В ответ на сохранение конфронтационного курса Лондона принято решение о включении в российский "стоп-лист" дополнительной группы представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Великобритании", – добавили там.

Опубликованный МИД России перечень содержит семерых британцев, в том числе заместителя министра финансов Великобритании Эмму Рейнольдс, а также упоминает о санкциях против неназванного количества "представителей Управления по применению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании".

Наконец там пообещали "решительный и жесткий отпор" на другие действия Британии.

Предыдущий подобный шаг Министерство иностранных дел России объявляло в августе, когда наложило запрет на въезд 21 британскому подданному в ответ на санкции из-за полномасштабной агрессии против Украины.

12 сентября Британия объявила о санкциях, направленных против нефтяных доходов и военной машины России.