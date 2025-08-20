Росія дала "потужну" відповідь на санкції Британії

Міністерство закордонних справ Росії у середу оголосило про заборону на вʼїзд 21 британському підданому у відповідь на санкції через повномасштабну агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві російського МЗС.

Рішення заборонити вʼїзд понад 20 громадянам Британії у Москві пояснили "демонізацією нашої країни", поширенням "антиросійських наративів" і "подальшим накачуванням зброєю неонацистського режиму в Києві".

До списку увійшли працівники британських ЗМІ, неурядових організацій, а також "консалтингових структур та експертного співтовариства Великої Британії".

"Робота над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжена", – багатозначно обіцяє МЗС Росії.

Про російські "санкції" стало відомо того ж дня, коли Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, за допомогою якої Росія ухилялась від попередніх економічних обмежень.

За даними ЗМІ, Велика Британія та ЄС готують санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо очільник Кремля Владімір Путін відмовиться взяти участь у тристоронніх переговорах із президентами США та України.