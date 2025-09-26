Косово звинуватило Сербію у порушенні повітряного простору дронами

Влада частково визнаного Косова оголосила, що нещодавно в їхній повітряний простір вторглися безпілотні літальні апарати, підозрюють, що до цього причетна Сербія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Генеральний директор поліції Косова Газменд Ходжа повідомив у пʼятницю, що миротворча місія НАТО KFOR була проінформована про інцидент.

"Нещодавно ми зафіксували польоти дронів, які, як ми підозрюємо, прибули з території Сербії в північній частині Косова. Поліція підтримує контакт з KFOR, ми стежимо за ситуацією і дивимося, що можна зробити", – додав він.

Ходжа заявив, що вторгнення іноземних безпілотників у повітряний простір Косова є "небезпечним для прикордонної зони, але не для наших громадян, оскільки ми їх також захищаємо".

Сербська сторона наразі не коментувала ці звинувачення.

Влада Косова неодноразово звинувачувала Сербію в створенні загрози безпеці.

Особливо ці твердження посилились після нападу у вересні 2023 року в місті Банська на півночі Косова, коли група озброєних сербів напала на поліцію Косова і вбила сержанта.