Косово обвинило Сербию в нарушении воздушного пространства дронами

Власти частично признанного Косова объявили, что недавно в их воздушное пространство вторглись беспилотные летательные аппараты, подозревают, что к этому причастна Сербия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Генеральный директор полиции Косова Газменд Ходжа сообщил в пятницу, что миротворческая миссия НАТО KFOR была проинформирована об инциденте.

"Недавно мы зафиксировали полеты дронов, которые, как мы подозреваем, прибыли с территории Сербии в северной части Косова. Полиция поддерживает контакт с KFOR, мы следим за ситуацией и смотрим, что можно сделать", – добавил он.

Ходжа заявил, что вторжение иностранных беспилотников в воздушное пространство Косова является "опасным для пограничной зоны, но не для наших граждан, поскольку мы их также защищаем".

Сербская сторона пока не комментировала эти обвинения.

Власти Косова неоднократно обвиняла Сербию в создании угрозы безопасности.

Особенно эти утверждения усилились после нападения в сентябре 2023 года в городе Банска на севере Косова, когда группа вооруженных сербов напала на полицию Косова и убила сержанта.