Косово обвинило Сербию в нарушении воздушного пространства дронами
Власти частично признанного Косова объявили, что недавно в их воздушное пространство вторглись беспилотные летательные аппараты, подозревают, что к этому причастна Сербия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".
Генеральный директор полиции Косова Газменд Ходжа сообщил в пятницу, что миротворческая миссия НАТО KFOR была проинформирована об инциденте.
"Недавно мы зафиксировали полеты дронов, которые, как мы подозреваем, прибыли с территории Сербии в северной части Косова. Полиция поддерживает контакт с KFOR, мы следим за ситуацией и смотрим, что можно сделать", – добавил он.
Ходжа заявил, что вторжение иностранных беспилотников в воздушное пространство Косова является "опасным для пограничной зоны, но не для наших граждан, поскольку мы их также защищаем".
Сербская сторона пока не комментировала эти обвинения.
Власти Косова неоднократно обвиняла Сербию в создании угрозы безопасности.
Особенно эти утверждения усилились после нападения в сентябре 2023 года в городе Банска на севере Косова, когда группа вооруженных сербов напала на полицию Косова и убила сержанта.