У ЄС закликали Сербію переслідувати відповідальних за стрілянину в Косово

Європейський Союз очікує від сербської власти арешту та притягнення до відповідальності людей, відповідальних за напад у місті Банська на півночі Косова два роки тому.

Як пише "Європейська правда", про це представництво Європейського Союзу в Косово повідомило у коментарі балканській службі "Радіо Свобода".

Представництво ЄС у Приштині сказало, що після інциденту у Банській у 2023 році передало Сербії прохання косовської влади про взаємну правову допомогу в цій справі, але відповіді від Белграда досі не отримано.

"Ми очікуємо, що влада Сербії заарештує і притягне до відповідальності осіб, які перебувають на території Сербії, з відповідними звинуваченнями, перед судом Сербії", – йдеться в заяві.

Представництво також висловило стурбованість повідомленнями про участь у демонстраціях у Сербії "осіб, які, як стверджується, причетні до нападу в Банській".

Нагадаємо, 24 вересня 2023 року в місті Банська, що в муніципалітеті Звечани на півночі Косова, група озброєних сербів напала на поліцейських. У результаті один косовський правоохоронець загинув, також було вбито трьох сербських нападників.

Косово вже давно вимагає екстрадиції організатора нападу, Мілана Радойчича – бізнесмена і раніше впливового політика серед сербської меншини Косова. Після втечі до Сербії його ненадовго затримали, а потім відпустили.

Сам Радойчич визнав, що керував групою бойовиків під час нападу, але наполягав на тому, що діяв самостійно, без підтримки чи згоди сербського уряду.

У справі про напад у Банській фігурують понад 40 людей, а у квітні в Косові почали суд над трьома з них.