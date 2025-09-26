Лукашенко після 5 годин з Путіним пригрозив Зеленському і захотів з ним поговорити

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко сказав, що хоче поговорити з Володимиром Зеленським, і пригрозив йому "втратою всієї України", якщо він не погодиться на російський ультиматум.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лукашенко сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну після пʼятигодинної зустрічі з Путіним.

Білоруський диктатор сказав, що говорив з господарем Кремля про "дуже хорошу пропозицію" щодо війни в Україні, на яку вона повинна пристати.

"Якщо українці не підуть на ці пропозиції, це буде те, що було на початку "СВО" (пропагандистський покруч, яким Росія та її сателіти маскують повномасштабне вторгнення. – Ред.). Це буде ще гірше, вони втратять Україну", – додав він.

Далі Лукашенко похизувався, що послухав разом із Путіним зведення генерального штабу збройних сил Росії, де доповідають про просування "на всіх фронтах", з чого зробив висновок, що Володимиру Зеленському потрібно "погодитися на вигідні для нього умови" (які саме, він не уточнив).

"Тому, ох, я хотів би, ось поки він там зустрінеться з Путіним – він хоче цього, по всіх каналах звертається вже публічно – я б хотів з ним ось просто поговорити", – розповів Лукашенко, додавши, що "у мене є що йому сказати".

"І думаю, настав той час, коли ми повинні вступити в консультацію – нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися. Домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитися. Не домовимося, буде погано всім", – підсумував білоруський диктатор.

Напередодні Лукашенко анонсував, що під час зустрічі з Владіміром Путіним передасть йому "звістки" від американської сторони.

Читайте також: "Добрий слідчий" Трамп: чи піде Захід на пом'якшення санкцій щодо режиму Лукашенка.