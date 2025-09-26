Лукашенко после 5 часов с Путиным пригрозил Зеленскому и захотел с ним поговорить

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что хочет поговорить с Владимиром Зеленским, и пригрозил ему "потерей всей Украины", если он не согласится на российский ультиматум.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лукашенко сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину после пятичасовой встречи с Путиным.

Белорусский диктатор сказал, что говорил с хозяином Кремля о "очень хорошем предложении" по войне в Украине, на которое она должна согласиться.

"Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале "СВО" (пропагандистский покруч, которым Россия и ее сателлиты маскируют полномасштабное вторжение. – Ред.). Это будет еще хуже, они потеряют Украину", – добавил он.

Далее Лукашенко похвастался, что послушал вместе с Путиным сводку генерального штаба вооруженных сил России, где докладывают о продвижении "на всех фронтах", из чего сделал вывод, что Владимиру Зеленскому нужно "согласиться на выгодные для него условия" (какие именно, он не уточнил).

"Поэтому, ох, я хотел бы, вот пока он там встретится с Путиным – он этого хочет, по всем каналам обращается уже публично – я бы хотел с ним вот просто поговорить", – рассказал Лукашенко, добавив, что "у меня есть что ему сказать".

"И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультацию – нам, руководителям трех славянских государств, нужно сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся, будет плохо всем", – подытожил белорусский диктатор.

Накануне Лукашенко анонсировал, что во время встречи с Владимиром Путиным передаст ему "известия" от американской стороны.

