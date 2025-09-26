Трамп каже, що угода щодо припинення війни в Газі вже "дуже близько"

Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнення угоди, яка покладе край війні в Газі і сприятиме поверненню заручників "дуже близько".

Заяву Трампа наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Водночас американський президент не навів жодних подробиць плану.

"Я думаю, що у нас, можливо, є угода по Газі, і ми дуже близькі до угоди по Газі; схоже, що у нас є угода", – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Крім того, за його словами, ця угода "дозволить повернути заручників"

"Це буде угода, яка покладе край війні", – додав президент США.

Як зазначає телеканал, цього тижня в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН Трамп і високопосадовці США запропонували мирний план з 21 пункту для припинення війни в Газі.

Він включає низку пунктів, про які адміністрація вже заявляла публічно, в тому числі звільнення всіх заручників і постійне припинення вогню, повідомляє джерело, поінформоване з цього питання.

За словами джерела, план також окреслює рамки того, як Газа може управлятися без ХАМАС, і включав пропозицію про поступове виведення Ізраїлю із сектора Гази.

За словами двох регіональних дипломатів, арабські лідери, які зустрілися з Трампом у вівторок, схвалили значну частину його плану, але внесли пропозиції щодо положень, які вони хотіли б додати.

Варто зазначити, що нещодавно Трамп також заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати окупований Західний берег ріки Йордан.

Як відомо, останніми днями низка держав, у тому числі Франція, оголосили про визнання Палестинської держави.

Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.

Париж вважає, що визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю.