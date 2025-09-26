Трамп говорит, что соглашение о прекращении войны в Газе уже "очень близко"

Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение соглашения, которое положит конец войне в Газе и будет способствовать возвращению заложников "очень близко".

Заявление Трампа приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

В то же время американский президент не привел никаких подробностей плана.

"Я думаю, что у нас, возможно, есть соглашение по Газе, и мы очень близки к соглашению по Газе; похоже, что у нас есть соглашение", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Кроме того, по его словам, это соглашение "позволит вернуть заложников"

"Это будет соглашение, которое положит конец войне", – добавил президент США.

Как отмечает телеканал, на этой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Трамп и высокопоставленные чиновники США предложили мирный план из 21 пункта для прекращения войны в Газе.

Он включает ряд пунктов, о которых администрация уже заявляла публично, в том числе освобождение всех заложников и постоянное прекращение огня, сообщает источник, информированный по этому вопросу.

По словам источника, план также очерчивает рамки того, как Газа может управляться без ХАМАС, и включал предложение о постепенном выводе Израиля из сектора Газы.

По словам двух региональных дипломатов, арабские лидеры, которые встретились с Трампом во вторник, одобрили значительную часть его плана, но внесли предложения относительно положений, которые они хотели бы добавить.

Стоит отметить, что недавно Трамп также заявил, что не позволит Израилю аннексировать оккупированный Западный берег реки Иордан.

Как известно, в последние дни ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.

Этому предшествовало постепенное углубление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Париж считает, что признание Палестины означает конец ХАМАС и безопасность для Израиля.