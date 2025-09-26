Укр Рус Eng

Міноборони Угорщини заявило, що не запускало дрони в Україну

Новини — П'ятниця, 26 вересня 2025, 20:24 — Олег Павлюк

Угорське Міністерство оборони стверджує, що не причетне до запусків дронів у бік України, про що у пʼятницю сказав президент Володимир Зеленський.

Як пише "Європейська правда", такий коментар відомство надало порталу Telex.

В Міноборони Угорщини сказали, що "заява українського президента Володимира Зеленського про те, що на території України був угорський військовий дрон, не відповідає дійсності".

"Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті", – додали там.

Оборонне відомство Угорщини також нагадало, що в країні до середини жовтня тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 в межах НАТО.

"Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона", – сказали там.

Раніше у пʼятницю президент Володимир Зеленський сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

Сійярто, коментуючи заяву Володимира Зеленського про дрони, які могли залетіти з Угорщини, сказав, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Глава МЗС України у відповідь написав, що "ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, служіння як лакей Кремля".

