Минобороны Венгрии заявило, что не запускало дроны в Украину

Венгерское Министерство обороны утверждает, что не причастно к запускам дронов в сторону Украины, о чем в пятницу сказал президент Владимир Зеленский.

Как пишет "Европейская правда", такой комментарий ведомство предоставило порталу Telex.

В Минобороны Венгрии сказали, что "заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на территории Украины был венгерский военный дрон, не соответствует действительности".

"Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте", – добавили там.

Оборонное ведомство Венгрии также напомнило, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.

"О учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", – сказали там.

Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

Сьиярто, комментируя заявление Владимира Зеленского о дронах, которые могли залететь из Венгрии, сказал, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

Глава МИД Украины в ответ написал, что "мы начинаем видеть много вещей, Петер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служение как лакей Кремля".