Сирський доповів Зеленському про дрони, що могли залетіти в Україну з Угорщини

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити інформацію про захід в українських повітряний простір дронів, які можуть бути угорськими.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", – уточнив він.

Зеленський додав, що доручив перевірити всі наявні дані та "невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти середи два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.

У понеділок через вторгнення дронів довелося також закривати аеропорти Копенгагена й Осло, що спричинило скасування рейсів та залишило тисячі пасажирів у терміналах.